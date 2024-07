Kylian Mbappé ya ha cumplido su sueño de jugar en el Real Madrid. Un sueño que comenzó hace más de una década, cuando un Kylian que todavía era un niño pisó por primera vez las instalaciones de la cantera del club blanco de la mano de Zinedine Zidane.

El ex jugador y ex entrenador no ha querido perderse la presentación de Mbappé y le ha acompañado hoy en el Santiago Bernabéu, algo que no ha pasado desapercibido para Juanfe Sanz.

"Es llamativo ver a Zidane saliendo con Florentino Pérez, porque ahora mismo no tiene ningún cargo en el Real Madrid", ha dicho el periodista de El Chiringuito en Al Rojo Vivo.

La presencia de 'Zizou' en el escenario no ha sido casualidad, ya que ha jugado un papel fundamental en la llegada de Mbappé. "Zidane ha formado parte de este fichaje. Ha hablado mucho con Mbappé y es mucho más fácil convencerle a través de Zidane, que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid", ha concluido Juanfe Sanz.