Juan Nieto, tras mostrar Pilar Bernabé el listado de llamadas a la jueza de la DANA: "Pone en evidencia la actuación de Pradas"

Tal como explica el periodista de El Español, Juan Nieto, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha aportado, en su declaración ante la jueza, un listado de llamadas de ese 29 de octubre.

Ha sido autorizada para poder hacerlo, ya que, según expone Nieto, los testigos no pueden tener notas en los interrogatorios, pero al tratarse de una investigación excepcional, se le ha autorizado a tener a mano ese listado para poder realizar una cronología exacta.

Pilar Bernabé asegura que avisó el día de la DANA a la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, de la desaparición de un camionero ya a las 12:30, casi ocho horas antes de la alerta tardía. Según dicho listado, "consta que habló con Salomé Pradas por la mañana, con lo que pone en evidencia cómo actúo la consellera.

"¿Cómo es posible que por la mañana haya gente desaparecida, te estén ofreciendo la UME y tú no convoques el Cecopi hasta las 17 h? ¿Cómo es posible que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no estuviera al frente de todos los equipos de emergencias y no anulara su agenda cuando se está trasladando toda esa información?", se pregunta y valora Nieto. En el vídeo podemos ver completo su análisis.