Cristobal Montoro ha declarado en el Congreso de los Diputados que España está muy cerca de cumplir con el objetivo de déficit y que 2013 será el último año de recesión en España. "Estos presupuestos son el instrumento para que España deje de estar en recesión en el año 2013", ha afirmado Montoro. Unas declaraciones que han sorprendido a la mesa de debate de Al Rojo Vivo, incluído García Ferreras.

Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional, ha señalado que el cuadro macroeconómico que está presentando Montoro en el Congreso no es real. "Esto demuestra que el Gobierno de Rajoy no sólo se esconde, sino que engaña a diario", ha afirmado Ridao. "El Gobierno ha tenido tiempo de informar puntualmente de todos los detalles económicos, y no lo ha hecho". Ridao se ha quejado de la actuación del Gobierno en líneas generales y lo ha tachado de ser "un Gobierno opaco".

Para la periodista Salomé García lo que es "intolerable" es que estemos "debatiendo sobre datos económicos que son ficción, que no se corresponden con la realidad". "El debate del Congreso es ficción", ha sentenciado la periodista.