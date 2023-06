El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, asegura que su intención es seguir haciendo una campaña "elegante". Así, el candidato califica de "injustos" loa ataques recibidos por Podemos en plena campaña electoral. "Las descalificaciones entre nosotros no ayudan", ha denunciado en directo.

"Evidentemente no me gustaban y me parecían injustos. Yo creía que los ciudadanos lo que querían era que no nos enzarzáramos en batallas absolutamente estériles y que nos pusiéramos con la cabeza bien fija para intentar revalidar el gobierno del Botànic", ha expresado en directo.

Así, Baldoví insiste en que va a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora: "No voy a hacer caso de determinadas informaciones que no son veraces".