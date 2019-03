Javier Carrillo, sobre los Púnicos: "Iban por Valdemoro con alegría y sin reparar en gastos"

CONCEJAL DE GANEMOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

Javier Carrillo, concejal de Ganemos en el Ayuntamiento de Valdemoro, explica en 'Al Rojo Vivo' que se ha decidido crear una comisión en el pueblo para investigar las últimas legislaturas del PP. "El ayuntamiento tiene una deuda del 200% respecto a sus ingresos" y añade que "de cuatro alcaldes tenemos a tres imputados". En concreto, sobre José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, que declaró al juez "no tener ni un duro", Carrillo destaca que era famoso por sus fiestas con Granados. "Es posible que no tenga dinero porque se lo haya gastado, no porque no se lo haya llevado. Este señor es famoso en Valdemoro por sus juergas con Granados en bares e incluso en puticlubs", destaca el concejal. "Es una persona que ha estado en tratamiento por alguna adicción", desvela Carrillo. "Iban por el pueblo con alegría y sin reparar en gastos" sentencia el concejal de Ganemos Ahora Valdemoro sobre los Púnicos en el pueblo.