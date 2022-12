Eduardo Inda analiza en esta entrevista con Antonio García Ferreras la concentración convocada en Colón por Partido Popular, Ciudadanos y Vox para pedir elecciones generales. Una manifestación que, según la delegación del Gobierno, contó con 45.000 asistentes. Aunque el PP aseguró que la cifra era mucho mayor, llegando a los 200.000.

Sin embargo, el director de 'Ok Diario' va más allá, y señala que "fue un éxito de convocatoria" porque fueron "250.000 - 300.000 personas". Destaca, además, que "no se han dado todas las imágenes, no se han mostrado los aledaños de la calle Goya llenos de gente o la hilera de personas en Génova".

En este sentido, considera que "no se han dado cuenta de que organizar algo en Colón, desde el punto de la perspectiva, es un error porque dejas fuera de cámara muchas zonas. Esto hay que hacerlo en planos rectos para mostrar la afluencia masiva de público. Hay que pensar más en televisión y redes sociales, que es lo que mueve la opinión pública hoy en día".

En cuanto a la estrategia de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, Eduardo Inda señala que "van a plantear el mantenimiento de la tensión en las calles porque eso funcionó bien en la época de Zapatero".

Señala, además, que por el momento no se plantean una moción de censura porque creen que las elecciones van a celebrarse pronto. La derecha sabe que si quiere vencer en las generales se van a tener que movilizar para evitar que la gente se quede en casa por comodidad".

