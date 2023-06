Podemos y Sumar han conseguido llegar a un acuerdopara ir juntos el 23J, aunque la formación morada sigue presionando para que Irene Montero esté en las listas. Unas discrepancias que Imma Lucas ha asegurado que pueden pasarle factura de cara a las elecciones generales.

"La actitud de Podemos resta a Sumar", ha asegurado. La periodista ha indicado que la formación no puede aceptar sumarse a un proyecto con el cual tiene discrepancias, señalando que deberían apartarse y presentarse por separado si no están de acuerdo. "Lo que no puedes hacer es sumarte a un proyecto e intentar derribarlo desde el minuto uno".

Imma Lucas ha destacado que con dicha actitud lo único que van a lograr es destruir este proyecto. "Podemos tiene que asumir cuál ha sido su derrota", ha asegurado.