La periodista Imma Lucas sólo puede sacar una cosa "positiva" del caso del futbolista Dani Alves, acusado por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona y que tras 14 meses en la cárcel, ha pagado una fianza de 1 millón de euros y ahora se encuentre en libertad provisional, a espera de sentencia firme. Algo que ha suscitado cientos de críticas en la sociedad española.

"Al final, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que el dinero lo puede todo, que sólo ha estado 14 meses en la cárcel...", critica Lucas. Sin embargo, asegura que de este caso, "lo positivo que podemos sacar" es que "por primera vez en España, y en una discoteca, se cree a una niña de 23 años, frente a un jugador de fútbol, frente una persona famosa de más de 40 años", afirma la periodista.

Por tanto, insiste Lucas: "Por primera vez se cree a la víctima y hay una serie de protocolos que permiten que no desparezcan huellas (...) Me quedaría con esto, de por primera vez creer a la víctima, algo que incluso la joven decía: 'No me van a creer'" y es normal que digan eso porque "las jóvenes de este país ve todo lo que tienen que decir y todas las pruebas que tienen que aportar para que se las crea".