Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP y portavoz de Economía en el Congreso, ha visitado el plató de ‘Al Rojo Vivo’ para valorar el borrado de discos duros de Bárcenas en la sede de Génova. Pujalte ha intentado evitar la polémica tirando de ironía: "No sé si hay una ley que exige que cuando usted se va de su trabajo su ordenador debe quedar intacto en un museo toda la vida, no lo sé".

Cristina Pardo pregunta a Pujalte sobre la impresión que quedará en los ciudadanos al saber que se entregaron ordenadores con sus discos duros borrados: “La impresión que tienen los ciudadanos es que el señor Bárcenas está en la cárcel porque el señor Ruz lo ha metido allí, y lo que se necesita saber es el origen del dinero, eso lo sabrá el señor Bárcenas. Cuando usted habla de los ciudadanos no sé si habla de usted o de mí, ambos somos ciudadanos y a lo mejor usted quiere que el escándalo sea del PP y yo no”.

"Toda la documentación que tiene el PP se la ha suministrado al juez"

El dirigente popular ha hecho una fiel defensa de su partido acusando, en varias ocasiones, al programa y su presentadora de partidistas: "El juez ha determinado que el culpable es el señor Bárcenas, al menos de forma preventiva. Lo tendrá en la cárcel porque cree que es culpable. A usted le puede parecer que el culpable es el PP, pero a Ruz le parece que es el señor Bárcenas".

El Partido Popular ha insistido en innumerables ocasiones que iba a colaborar con la justicia, sin embargo parece que entregar ordenadores con el disco duro borrado no es la mejor forma de hacerlo. "Toda la documentación que tiene el PP se la ha suministrado al juez en el momento que se la tiene que suministrar".

El diputado popular ha hecho una férrea de su defensa de su partido acusando, en varias ocasiones, de partidismo al programa de debate: “El PP es el que más interés tiene en que se sepa la verdad, el PSOE y usted en su programa tendrían interés en que el culpable sea el PP, pero el culpable sea el señor Bárcenas”.

Para los técnicos informáticos, hay situaciones en las que es más fácil recuperar información y otras en las que es más difícil. Cuando no existe el disco duro es la más complicada, ¿es una casualidad? “No losé, no sé quién lo ha destruido, no sé quién lo ha borrado, no sé cuál e es el protocolo. Quien más interés tiene en saber el origen del dinero son los militantes y cargos del PP. Los que menos interés tienen es el PSOE y algún programa como el suyo, porque tienen interés en dañar la imagen del PP”.

"Nosotros hemos entregado al juez lo que nos ha pedido cuando no los ha pedido, lo que usted hace es calificar eso como una actuación determinada", sentencia el dirigente popular, sentenciaba portavoz popular de Economía.