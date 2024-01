El nivel del río Cega de Valladolid pasó de tener 1 metro de caudal a tener 7, duplicando su caudal a máximos históricos. Algo que afectó a muchos vecinos inundando muchas de las casas. Lo cuenta Gustavo, un vecino cuya casa inundó el sábado pasado de madrugada las lluvias que provocaron esta gran crecida del río.

Cuenta Gustavo ante lo micrófonos d elaSexta que estaban cenando fuera, en casa de unos amigos, cuando el alcalde les avisó de que "el agua estaba sobrepesando el dique del río. Y cuando llegamos a casa, recogimos y subimos todo lo que pudimos a la planta de arriba". El agua en la casa sobrepasaba, tal como podemos ver en el video, la altura de los radiadores.

No obstante, esto no les pilló de sorpresa a los vecinos pues ya venían haciendo en esta última semana un seguimiento del rio. Según cuenta Gustavo, tanto era así que no se han aparcado coches fuera. "Pero lo que ha pasado es que de unos 90 metros cúbicos durante toda la semana, a más de 200 en sólo tres horas. Y no sabemos por qué", cuenta el vecino vallisoletano. Algo no obstante que "da pistas de que bien las casa no tienen que estar aquí o que algo no funciona", añade. Porque, cuenta que en 2013 hubo también una inundación en la zona que aquella vez arrasó con los coches que estaban fuera aparcados. Es por ello que esta vez, decidieron por si acaso, ponerlos a salvo.