Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, asegura que los misiles de Hamás están obsoletos. "Yo creo que no hay escalada cualitativa por parte de Hamás porque desde el propio día 7 de octubre ya se emplearon misiles tierra aire del tipo isla con escaso éxito", argumenta en directo.

Así, el experto reconoce que, respecto a los días anteriores, están empleando un armamento que no se había usado, pero no es desconocido para Hamás. "No sería correcto creer que suponga una escalada cualitativa o que le estuvieran llegando suministros adicionales", concluye.