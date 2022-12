El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana cuenta con el apoyo de mucha gente. Esta ley propone duras sanciones por hacer botellón, escraches o manifestarse ante el Congreso sin permiso previo. La oposición en bloque la ha calificado de la ley "de la patada en la boca a la democracia" por su carácter represivo y autoritario.



El Gran Wyoming asegura que la ley de Seguridad Ciudadana es un negocio redondo: por un lado, intentan reprimir y penalizan al que se manifiesta, y por otro lado, capitalizan al que no protesta. "Quieren rescatar el término 'mayoría silenciosa', y mandar el mensaje de que quien no protesta está con ellos".



El presentador de 'El Intermedio' sostiene que al Gobierno no le ha gustado que salgan policía cometiendo fechorías, y quieren evitarlo a toda costa. "Conclusión: al que graba, al talego".