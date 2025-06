Gonzalo Bernardos analiza el acuerdo entre EEUU y China: "Son dos tramposos jugando al póker"

Trump anuncia un acuerdo arancelario con China y prevé otro con India. El economista Gonzalo Bernardos lo califica de desigual y advierte: "Trump gana ahora, pero China se moverá con astucia. Con la UE, no podrá hacer trampas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el acuerdo arancelario con China fue firmado el miércoles y adelantó que prevé sellar pronto otro con la India.

En Al Rojo Vivo, Gonzalo Bernardos, economista y profesor universitario, ha ofrecido una lectura crítica del pacto. "Me parece que son dos tramposos jugando al póker. En principio, China gravará las exportaciones de Estados Unidos con un 10%, mientras que EEUU impondrá un 30% a las exportaciones chinas", explica Bernardos.

Desde esta perspectiva, Bernardos sostiene que, en términos inmediatos, Trump ha salido ganador. No obstante, matiza que China responderá con astucia: "Desviará sus exportaciones hacia otros países para que no lleven el sello 'Made in China', subsidiará a sus empresas y veremos si, como pretende Trump, permite exportar libremente los minerales extraídos de tierras raras".

En relación con el posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, Gonzalo Bernardos subraya las diferencias clave respecto al acuerdo con China: "China tiene una enorme dependencia de sus exportaciones. En los últimos 20 años ha desarrollado dos modelos de crecimiento económico simultáneamente: uno, fomentar el avance tecnológico liderado por la administración pública, con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos manufacturados; y dos, la creación de una gigantesca burbuja inmobiliaria que ya ha estallado".

Este colapso inmobiliario representa un serio problema económico para China, que debe compensarlo con más exportaciones. En palabras de Bernardos: "China no puede dejar de producir más de lo que consume. Le guste o no, tendrá que ceder ante Estados Unidos. Con la UE la situación es distinta: es un gigante comparable, o incluso superior, y no depende tanto de las exportaciones. Puede negociar con mucha más fuerza".

Y concluye con una advertencia sobre la relación con Europa: "Si se firma un acuerdo con la UE, no habrá trampas. Xi Jinping".