La periodista Marta García Aller señala que el objetivo del PP de "pedir continuamente elecciones" es desgastar a Pedro Sánchez". Sin embargo, "me da a veces la sensación de que los que se están desgastando son ellos. El propio PP", apunta la periodista en Al Rojo Vivo. Y es que Feijóo (y el PP) ha vuelto a pedir una adelanto electoral tras haber ganado al PSOE solo por 2 escaños las elecciones europeas.

"Por la frustración constante que debe de generar en sus votantes que esas elecciones nunca llegan a pesar de que el PP gane las elecciones, porque el PP ha ganado varias elecciones", recuerda García Aller, pero "nunca con la suficiente contundencia para que sea ni mínimamente verosímil ese adelanto electoral que se empeñan en seguir pidiendo como si ser oposición no fuese ya una manera de ejercer el poder que tienen, que es mucho", añade la periodista.

Y es que el PP, expone García Aller, "tiene casi todo el poder territorial y mayoría en el Senado y está consiguiendo que parezca que no puede hacer nada a no ser que Sánchez convoque elecciones", concluye la periodista, señalando que "no entiende esta estrategia del PP".