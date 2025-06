Gabi Sanz, sobre el caso de Leire Díez: "El principio de presunción de inocencia también aplica para el presidente y para los miembros del PSOE, pero ya deben empezar a demostrarlo"

Gabi Sanz ha valorado en Al Rojo Vivo la polémica en torno a Leire Díez y ha sido contundente: "Creo que el PSOE y la directora general de la Guardia Civil están ahora mismo emplazados a dejar de parecer culpables de no se sabe muy bien qué".

Para Sanz, ha llegado el momento de que "el Partido Socialista tome la iniciativa, porque si no va a ir a rastras de los acontecimientos, y eso es lo peor que le puede pasar a un partido político”. No se trata solo —añade— de someterse a que "el PP utilice la hipérbole, lo exagere todo y convierta esto en el cataclismo mundial, sino que incluso sus propios socios, Esquerra y Junts, pueden terminar diciendo 'yo no puedo sostener a un Gobierno en estas condiciones'".

Además, ha criticado la gestión de los tiempos y los mensajes: "Han pasado cuatro días y esta señora sigue apareciendo en todos los platós haciendo declaraciones como si contara con un respaldo oficial de un PSOE que, hasta ahora, se ha limitado a decir que había un expediente informativo para defender los derechos de una militante. Bueno, solo faltaba —ha ironizado—, ya me parece tremendo aquello".

Por último, Sanz ha recordado que "el principio de presunción de inocencia también aplica para el presidente y para los miembros del PSOE, pero ya es hora de que empiecen a demostrarlo con hechos".