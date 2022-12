Frederic Ferri, presentador de informativos de Canal Nou, asegura que muchos trabajadores que denunciaron las manipulaciones y presiones que sufrían en Canal Nou fueron despedidos. "Crearon un segundo canal, íntegramente en valenciano y sin audiencia, donde arrinconaron y apartaron a todos los trabajadores críticos con el Gobierno popular".

Ferri afirma que no ha llegado a ascender dentro de la empresa por ser crítico con muchas cosas. El presentador acusa a Alberto Fabra de mentir sobre lo ocurrido en Canal Nou. "Le pedimos que convoque elecciones y que se marche a su casa".

Frederic Ferri, que ha trabajado en RTVV desde 1993, no está de acuerdo con aquellos que afirman que la televisión valenciana ha muerto. "RTVV no ha muerto. Esta televisión es de los valencianos porque existe una ley de creación que debe ser respetada en las Corts. Seguiremos emitiendo mientras tengamos luz eléctrica, no vamos a tirar la toalla".

El presentador asegura que los trabajadores han sido silenciados durante 20 años a través del chantaje. "Se vio en el programa 'Salvados' cómo se compraba y se silenciaba a la gente. El Partido Popular ha organizado una red corrupta para comprar a todo dios". Ferri explica que muchos empleados, que en su día cedieron al chantaje, están muy arrepentidos.

Ferri defiende que los empleados ganarán las batalla en los tribunales. "Pueden venir a cerrarnos la televisión, pero como valenciano si no tengo este medio tendré otro ahora o en un futuro".