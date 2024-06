Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo y que dirigirá también el especial Al Rojo Vivo Objetivo Europa a partir de las 21h para conocer los resultados de las elecciones europeas, que conocernos aproximadamente a partir de las 23h.

"Al PP no le vale el empate. Habla mucho de empate pero yo creo que no le vale el empate, ni siquiera ganar por un poquito", asegura Ferreras, preguntando a su vez al periodista Pablo Montesinos, que conoce bien la información de los populares, si cree que habrá o no terremoto político.

La respuesta de Montesinos -que podemos ver también en este vídeo- es que efectivamente al PP no le vale el empate y que dentro del partido, en privado, hablan de que deberían ganar al menos por 4 diputados con respecto al PSOE.

De este modo asegura Montesinos que podría haber "terremoto político", como pregunta Ferreras, si hay un empato técnico, y sobre todo si gana al PSOE; en ese caso, "habrá dirigentes del PP que pidan abrir una reflexión sobre si la estrategia ha sido la adecuada en esta campaña", responde Montesinos.