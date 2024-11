La vicepresidenta Teresa Ribera informó, en su comparecencia del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la DANA de Valencia, que de 18h a 19h durante la reunión que tuvo esa misma tarde el Cecopi, las pantallas de los miembros de la delegación del Gobierno, de la AEMET y de la CHJ que estaba telemáticamente conectados a esa reunión, pasaron "a negro". Tal como informa la periodista Ana Cuesta, se quedaron desconectados y, según la ministra, no sabemos qué pasó. Durante esa hora, quedaron totalmente desconectados.

Al preguntarle por esta cuestión a la portavoz del Cecopi, no ha querido responder, tal como podemos ver en este vídeo; algo a lo que el director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha reaccionado de forma clara: "Los valencianos tienen derecho a saber si ese pantallazo a negro se produjo o no".

Y cuando han pasado ya tres semanas de la tragedia que se produjo en Valencia el pasado 29 de octubre, "la portavoz del Cecopi [al ser preguntada por esto] no dice ni sí ni no. ¿Hubo o no pantallazo? ¿Están intentando engañar a los valencianos, ocultándoles la verdad? Es muy grave". En el vídeo, al completo su intervención.