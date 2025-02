Fernando Berlín, sobre Ábalos: "Estoy convencido de que Sánchez conocía cosas y por eso deja de ser ministro; el PSOE ahí fue bastante ágil"

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín afirma que no tiene pruebas de que el presidente del Gobierno estuviera al tanto de la trama del caso Koldo, pero asegura que está convencido de que así fue.

El director de Radiocable.com ha sostenido que era evidente que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la situación: "Por eso, en julio de 2021, Ábalos dejó de ser ministro y secretario de Organización del Partido Socialista de la noche a la mañana". En este sentido, destaca que el PSOE fue "bastante ágil".

"Lo que me resulta muy inverosímil es que lo saquen, sin dar ninguna explicación racional, y después aparezca todo este catálogo de sucesos y se diga que nadie tenía ni idea", señala Berlín, y añade: "Yo no me lo creo. Creo que algo sabían, porque si no, no habrían tomado esta decisión".