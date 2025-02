Un experto en Vivienda, a Ana Botín tras decir que falta "oferta": "Debe estar bien ubicada, no de cualquier manera"

"No puede ser que haya vivienda en suelo potencialmente inundable ni en lugares no demandados", afirma González Molina, que explica que la vivienda que se oferte "tiene que ser, principalmente, protegida y social".

Un experto en Viviendaanaliza en este vídeo de Al Rojo Vivo por qué el precio de la vivienda es más caro que nunca. ¿Vamos hacia una burbuja inmobiliaria? "El dato global es un dato preocupante, pero hay brotes verdes de que vamos en la buena dirección", explica Eduardo González de Molina, que detalla qué hacer para evitar los fracasos de 2008 "que seguimos pagando".

Además, preguntado por las palabras de Ana Botín en las que aseguraba que el problema era que faltaba oferta en la vivienda, Eduardo González de Molina contesta que comparte el análisis "parcialmente". Sin embargo, el experto quiere ser "más riguroso con los datos": "Este 2024 cierra con 120.000 viviendas de oferta nueva, ha habido un aumento del 20% respecto al último años". "Se está recuperando el sector y cualquier promotor te va a decir que su capacidad tiene unos tiempos que no se puede hacer de hoy a mañana", explica. "Esa capacidad que se perdió en el estallido de la burbuja inmobiliaria se está reactivando y eso es el dato positivo", afirma el experto, que destaca que, "evidentemente, necesitamos más".

"Insisto, y eso no lo ha mencionado Botín, esa oferta tiene que estar bien ubicada, no de cualquier manera", explica el experto, que insiste: "No puede ser que haya vivienda en suelo potencialmente inundable ni en lugares no demandados". "Tiene que ser, principalmente, vivienda protegida y social, para que vaya a la población que más lo necesita", explica y destaca que debe de ser "vivienda que no se privatice, para que tengamos un parque que sirva para la población presente y futura".

Con este objetivo "evitamos los fracasos de 2008, que todavía estamos pagando", concluye. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.