La periodista Eva Orúe cree que la sociedad civil movilizada en Cataluña es la que está "tirando" de los partidos políticos. Orúe recalca que las asociaciones cívicas han tomando consciencia de su capacidad de convocatoria y movilización. "Quienes quieren la independencia están en ello y están trabajando".

Para Orúe, el problema reside en que este movimiento no encuentre una respuesta política que esté a la altura. "Me resulta difícil imaginar un futuro en el que no se pregunte a la ciudadanía. Incluso los que no quieren la independencia, se están manifestando por el derecho a decidir", explica la periodista.

El Gobierno tiene un reto importante en Cataluña. Eva Orúe sostiene, desde el respeto, que la Constitución no es algo inamovible. "La España de hoy no es la España de hace 40 años". Fernando Berlín comparte los argumentos de Eva Orúe. "Hay un enorme movimiento social que está reivindicando reforma o ruptura".