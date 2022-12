Pedro J. Ramírez, director del diario 'El Mundo', no ha desvelado cómo recibió el documento original que demuestra el supuesto cobro de sobresueldos en el Partido Popular, y confirma la veracidad de los 'papeles de Bárcenas'. "Desde el primer momento me dí cuenta de su trascendencia. Me llegaron poco tiempo antes de que los entregara en la Audiencia Nacional. He cumplido como ciudadano y como periodista", ha explicado Ramírez.

El director del diario desconoce si Bárcenas conoce la publicación de este documento. Pedro J. sostiene que "Bárcenas creía que seguiría siendo protegido por el partido, lo que explica que al principio negara el cobro de sobresueldos y la autoría de los papeles". Pedro J. ve "normal " que el PP niegue todas las acusaciones. "No lo van a reconocer, no pueden decir otra cosa".

Pedro J. Ramírez defiende "la autenticidad del documento" y sostiene que "su contenido es verosímil", pero "no puedo garantizar que lo que refleja sea verdad". El director del diario cree que el juez Ruz tiene que valorar y acreditar el documento, y tiene que ser debatido en sede parlamentaria.