El programa Al Rojo Vivo aborda con sus colaboradores las movilizaciones de los agricultores. Ignacio Escolar señala las críticas contra el plan de Europa para modificar las políticas de subvenciones del campo, "para adaptar al campo lo que viene".

"Esto viene no porque lo quiera Europa, sino porque estamos en mitad de una crisis climática y hay determinados procesos agrícolas que no van a ser sostenibles a corto plazo", asegura Escolar, quien señala la actual situación de sequía, algo que, recuerda, "no es coyuntural, sino estructural".

"Tiene que ver con factores locales como los márgenes de las grandes superficies respecto a los productores agrícolas, con cómo se está aplicando la nueva ley de cadena alimentaria... Me da la sensación de que falta sensatez por parte de algunos partidos políticos a la hora de abordar estos temas", advierte, como puede observarse en el vídeo superior.