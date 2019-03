Ximo Puig: "José Antonio Viera debería haber dimitido hace tiempo"

CREE QUE DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado la decisión de José Antonio Viera de no renunciar a su acta de diputado: "Debe ser apartado inmediatamente". En su opinión, Viera "debería haber dimitido hace tiempo", y es que "las responsabilidades políticas hay que asumirlas en su debido tiempo". Por otro lado, sobre el pacto para gobernar la Comunidad Valenciana, Puig asegura que "no le he pedido un cheque en blanco ni a Podemos ni a Compromís".