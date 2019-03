Valeriano Gómez: "No creo que el pacto sea imposible si hay voluntad"

Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo del PSOE, cree que España no debería desaprovechar los escasos ámbitos donde hay consenso social. "Quizá sería posible encontrar un ámbito de coincidencia parlamentaria, como ocurre en el Pacto de Toledo. Yo no creo que alcanzar un pacto sea imposible, aunque sí difícil. Todo acuerdo en sí es complicado, pero si hay voluntad de pactar no es imposible", ha explicado Gómez.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso señala que, aunque no se han producido pactos formales, se han iniciado contactos informales al respecto. "Tengo la impresión de que buena parte del Partido Popular y del PSOE están convencidos de que el acuerdo es una buena solución".