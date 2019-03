Teresa Rodríguez: "A PP y PSOE les cuesta entender que no tienen el monopolio"

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre la negativa de su formación a la investidura de Susana Díaz. Según ha dicho, su formación "plantea condiciones claras y precisas desde el día uno y no ha cambiado nada" y están esperando a que se responda a esas condiciones.



Ante la pregunta de si hay comunicación entre el PSOE y Podemos, Rodríguez ha respondido que han recibido una llamada para volver a reunirse: "Nos volveremos a reunir las veces que haga falta pero insistiremos en que nos debemos ceñir a las condiciones que hay sobre la mesa, no contratar con entidades financieras que desahucien a personas en condiciones de dificultad, recortar altos cargos de la Administración para recuperar plantilla de Educación y Sanidad y que se conozcan las conversaciones".



Ante la actitud de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Rodríguez ha rechazado el dramatismo: "Llamamos a que no haya movimientos melodramáticos". Asimismo, ha destacado que "el diálogo va a ser protagonista de la historia" y que "a los dos grandes partidos les cuesta entender que no tienen el monopolio en las instituciones".