Tania Bellido: "Tengo dos hijos, llevo cuatro años parada y jamás he recibido ayudas"

'Al Rojo Vivo' analiza la cara y la cruz de los datos de la EPA. Por un lado, Adria Unión, en Barcelona, ha encontrado empleo después de meses de búsqueda. Por otro, Tania Bellido y Jseús Castaño, en Sevilla, tienen dos hijos, carecen de trabajo y no reciben ayudas.



Unión explica que "llevaba nueve meses y medio sin empleo" y que ahora ha empezado a trabajar como camarero en un restaurante. Detalla que le ha costado mucho y que incluso, "ha llegado a ser frustrante porque "llega un momento en el que piensas que el problema lo tienes tú". A pesar de que se trata de un empleo temporal, "de momento son seis meses con la posibilidad de pasar a ser fijo", explica que está contento y que esperar ganar dinero para pagar sus estudios.



Por su parte, Bellido y Castaño relatan que ya no viven juntos, "cada uno está en casa de sus padres", pese a tener dos hijos. Bellido afirma que lleva cuatro años parada y que "nunca" ha recibido ayudas. Su pareja, recuerda que tuvo el paro, que ha terminado la ayuda y que ahora espera que le sea concedida otra: "Estoy pendiente de que me paguen".



Aunque su situación es complicada, la pareja confía en que mejorarán en un futuro, Bellido sostiene que "la esperanza no se pierde".