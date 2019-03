Revilla: "Rato tiene vacaciones a todo trapo mientras los preferentistas no han cobrado"

LAMENTA QUE NO CESE LA CORRUPCIÓN

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que el caso Rato le parece "imperdonable". En este sentido, ha añadido que "el ministro del Interior afirma que Rato le pidió protección, pero si salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos normales, los que no piensan en robar, se ve que no se creen esta versión". Revilla ha destacado que "Rato es culpable, responsable de un agujero de 31.000 millones y hay serios indicios de que hizo un quebranto por mala gestión y se metió dinero en el bolsillo". Además, ha apuntado que ahora "es imperdonable ver a Rato disfrutando de vacaciones a todo trapo mientras los preferentistas no han cobrado su dinero".