Revilla: "Lo peor del caso Rato es que nos lo presentaban como el salvador de España"

CRITICA LA INJERENCIA POLÍTICA EN LA JUSTICIA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, piensa que "lo peor del caso Rato es que nos lo presentaron como el salvador de España", y que era el hombre que daba lecciones hasta que se ha demostrado que es "un chorizo de mucho cuidado". El presidente cántabro no se retracta tras su polémica con la justicia, asegurando que no hace más que decir "el pensamiento de todos los ciudadanos, y es que la justicia no puede ser nombrada por los partidos políticos". Miguel Ángel Revilla se queja del trato de Mariano Rajoy con Cantabria exclamando: "¡Qué suerte tiene Mas!".