Raphael Minder: "Hoy no se habla tanto de independencia, se habla más de los presos políticos"

DIADA 2018

Raphael Minder, corresponsal de 'The New York Times' en España, señala que "la gente se ha dado cuenta que no se pueden hacer las cosas como el año pasado, pero hay una sensación de que en democracia no puede haber políticos en la cárcel". Añade, además, que "cada año salen a la calle más de medio millón de personas pacíficamente, algo que no se puede hacer en otras ciudades del mundo".