Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía: "Ha habido dejadez por parte del Gobierno y una instrumentalización por parte de la Generalitat"

¿HA HABIDO BUENA COORDINACIÓN ENTRE POLICÍA Y MOSSOS?

"Me resulta bochornoso que se hable con frivolidad de las disfunciones policiales", afirma Ramón Cosío, portavoz del SUP, que apunta que, desde hace tiempo, vienen denunciando la falta de coordinación y colaboración entre las fuerzas de seguridad en varias materias. "La explosión de Alcanar no era de un camping gas y no se comunicó debidamente", añade.