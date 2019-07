Rafael Simancas, secretario general del PSOE en el Congreso, ha asegurado que "en septiembre no hay candidato porque la candidatura de Pedro Sánchez cae el 25 de julio". Lo ha hecho tras pedir a los partidos que "si no tienen una alternativa, no bloqueen ni boicoteen, que al menos se abstengan".

Además, ha hablado sobre la última oferta de Pedro Sánchez, que ha propuesto que miembros de Podemos entren a formar parte del Gobierno. Algo que considera "inédito": "Querían un Gobierno de coalición y la oferta ya está encima de la mesa. No se pueden dejar las cosas para después".

En cuanto al veto del que hablan en Podemos sobre Pablo Iglesias, Rafael Simancas ha asegurado que "no hay vetos, pero tampoco puede haber imposiciones" porque, dice, "parece razonable que el que va a ser presidente tenga margen para hacer su equipo".

También ha hablado sobre las declaraciones en las que miembros de Podemos aseguran que "tienen un problema con Pablo Iglesias". El socialista ha dicho que "hostilidad también ha habido en sentido inverso" porque les han "escuchado decir que el PSOE solo es de izquierda cuando está en campaña".

"En ningún momento hemos dicho que Pablo Iglesias no sea un demócrata. El presidente solo dijo que cuando habla de presos políticos, no está hablando bien de nuestra democracia", ha apuntado.

Tras estas palabras ha pedido que empiecen "a trabajar con seriedad porque estamos hablando del gobierno de España y hay millones de personas con problemas de empleo, de precariedad laboral y de acceso a la vivienda".