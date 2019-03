Paloma López: "El dato de paro de noviembre es una ironía estadística"

Paloma López, secretaria confederal de empleo de CCOO, no ve esperanzadores los datos de paro registrado del mes de noviembre. "Estamos ante un ironía estadística. Pese a dar la apariencia de un buen resultado, la realidad es que la destrucción de empleo se mantiene". López recuerda que la gente se está marchando de España, "hay 80.000 hogares menos según la última EPA", y no se inscribe en los servicios públicos de empleo.



Paloma López defiende que hay una absoluta desincentivación para apuntarse a las oficinas de desempleo. "Se ha reducido en un 58% la inversión en las personas desempleadas. La gente ha visto reducidas sus prestaciones por desempleo y los cursos de formación".



López apunta que 1.400.000 personas no perciben ningún tipo de prestación, y que en el mes de noviembre existe un incremento del desempleo en el sector servicios. "El sector servicios es el encargado de tirar de nuestra economía, no el sector exterior que está estancado. Y eso no se está produciendo".