Miguel Ángel Revilla: "Solo tengo una cosa clara: Mariano Rajoy no va a ser presidente"

CREE QUE EL PSOE NO SE PUEDE ABSTENER PORQUE "SE CARGA TODO EL PARTIDO"

Sobre el último barómetro de laSexta, el presidente de Cantabria considera "normal que los ciudadanos no quieran más elecciones". Revilla dice estar seguro de que Rajoy no será presidente porque "no ha hecho amigos". En este sentido, califica de "histórico" que el PP haya perdido "más de 60 diputados".