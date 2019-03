Maroto se disculpa tras sus palabras sobre los refugiados: "No se puede dar un mensaje de miedo"

El vicesecretario del PP, Javier Maroto, se ha corregido a sí mismo en 'Al Rojo Vivo' por sus afirmaciones en 'Radio Vitoria'. En esta emisora ha dicho que "entre los sirios que entran hay muchos yihadistas, son personas que un día ponen una bomba en cualquier ciudad".



Maroto ha agradecido a laSexta la oportunidad de explicarse, al tiempo que ha reconocido que sus afirmaciones no reflejan lo que él piensa: "Creo que esas palabras no son las mejores para definir lo que debe ser la solidaridad y, en segundo lugar, la seguridad". Asimismo, ha dicho que "no se puede dar un mensaje de miedo".