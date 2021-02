El concejal del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls ha cuestionado duramente la actitud del Govern tras los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Como muestra el vídeo, durante su intervención en Al Rojo Vivo, ha asegurado que "en estos momentos tan complicados para la Policía y para los Mossos, un Gobierno les tiene que apoyar".

En este sentido, Valls considera que "un policía no puede actuar con una mano atada" y, para él, sin embargo, es "lo que está pasando".

Muy crítico, ha añadido que "cuestionar el modelo policial y criticar la actuación de los Mossos es una falta de responsabilidad, de sentido del Estado" porque "el que no apoya a las fuerzas de seguridad en estos momentos, no tiene derecho a gobernar".

Por otro lado, Valls ha afirmado que "un gobierno tripartito independentista" es un fracaso en Cataluña en materia de economía y seguridad y ha defendido un ejecutivo "de concentración" tras el 14F que "aparte a los extremos".

Además, también ha lanzado un claro aviso sobre Vox: "Está creciendo y necesitamos cordones sanitarios políticos e ideológicos porque no se puede jugar con la extrema derecha. Pido a PP y a Ciudadanos romper todos los acuerdos con ellos, alabo el discurso de Casado en la moción de censura y pido a Sánchez no jugar y no decir que Abascal tiene sentido del Estado".

Acerca del rey emérito, ha defendido que "pague todos sus errores" porque así lo exige la democracia. No obstante, ha puesto en valor su papel tras el franquismo durante la Transición, "celebrada en España y en todo el mundo".