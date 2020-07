Enorme enfado en el Ayuntamiento de A Coruña, donde la expedición del CF Fuenlabrada permanece aislada en su hotel tras detectar entre sus miembros varios positivos en coronavirus.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, ha manifestado su indignación con lo que considera una "una actitud irresponsable por parte de LaLiga y del propio equipo". "¿Acaso los futbolistas no contagian?", ha aseverado en rueda de prensa.

Entrevistada en Al Rojo Vivo, la primera edil coruñesa se ha pronunciado en el mismo sentido, reprochando que "no se han cumplido los protocolos que marcan las autoridades sanitarias y no hay ningún colectivo en este país que esté por encima de eso".

Denuncia que se permitió que el equipo viajara a Galicia, "sin conocer el resultado de la última PCR". Como consecuencia, ha explicado, la Consejería de Sanidad está investigando la trazabilidad de los contactos, ya que los futbolistas estuvieron, además de en el hotel, en un centro deportivo y social de la ciudad.

No descarta acciones legales

Ante esta situación, el Ayuntamiento no descarta emprender medidas legales, según ha apuntado la regidora. "Habrá todas las acciones que sean oportunas para depurar responsabilidades, si es que ha habido una negligencia", ha sentenciado Rey, que asimismo ha pedido explicaciones a LaLiga del fútbol.

"Me han dado una explicación que no responde a las preguntas que nos hacemos todos: ¿por qué si existe un positivo y al día siguiente hay tres positivos más no se procede a aislar a todo el equipo, como pasaría con cualquier colectivo de población?", ha afirmado.

"Si yo mañana doy positivo, aíslan a todo mi equipo y a mi familia, tenemos que hacer una cuarentena obligatoria, ¿qué pasa con los futbolistas? ¿Por qué no se aísla a este equipo de fútbol? ¿Por qué se les permite viajar a A Coruña? ¿Qué pasa con el conductor de autobús, con los trabajadores del hotel, con los trabajadores del centro deportivo?", ha planteado.