Junqueras: "ERC no dejará de ser independentista aunque haya pacto fiscal"

Artur Mas ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar tras una campaña de desprestigio hacia su persona de cara a las próximas elecciones. Oriol Junqueras, el candidato de ERC, está de acuerdo con las declaraciones de Mas. "Un presidente del Gobierno está al tanto de todo lo que ocurre y todo lo que dicen o hacen sus ministros".

Junqueras aboga por la inocencia de Artur Mas y Jordi Pujol en un presunto caso de corrupción. "Quiero creer que los políticos y representantes de las instituciones actúan siempre de forma honesta y honrada. Para todo el mundo existe la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario".

ERC siempre ha defendido la independencia de Cataluña. "ERC no dejará de ser independentista aunque haya pacto fiscal", ha afirmado Junqueras. Según el candidato de ERC, "no podemos confiar en la palabra de los partidos y los políticos españoles, ya que su discurso y sus acciones no son merecedoras de nuestra confianza".

Con respecto a la metamorfosis de CiU hacia ese camino, el candidato de ERC ha señalado que "cuantos más partidos y personas seamos a favor, más cerca estaremos de conseguir nuestro objetivo".