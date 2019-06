Juan Moreno (abogado IU): "El PP solo ha puesto trabas para ocultar toda su madeja de corrupción vinculada a Génova"

La Audiencia de Madrid juzga el borrado de los ordenadores de Bárcenas en la sede del PP, en Génova 13. Un juicio que, por otro lado, no se podrá televisar. De ello ha hablado en el programa Al Rojo Vivo el abogado de Izquierda Unida que forma parte de esta causa, Juan Moreno.

"Este juicio viene a visualizar el paradigma de la corrupción, que se está blanqueando y normalizando por parte de algunos grupos políticos, y entendemos que se está limitando la labor de los medios de comunicación a la hora poder grabar este juicio tan importante", ha criticado Moreno en declaraciones a Antonio García Ferreras.

¿Qué se verá en este juicio? Juan Moreno responde: "Primero se verán cuestiones previas, suscitadas por el PP. El partido ha pedido que se le saque del juicio y no ser juzgado por la aplicación de la doctrina botín". La razón, explica el abogado, es que "el PP entiende que como son las acusaciones y no el Ministerio Fiscal" quienes han iniciado el proceso, "no debe ser juzgado".

En este sentido, el abogado ha aprovechado para recordar por qué estará el PP inmerso en este proceso: "En el año 2013 diversas acusaciones y el propio juez solicitaron al PP una serie de documentos y ordenadores y el PP los devolvió vacíos, sin discos duros, o formateados de forma que es imposible recuperar esa información".

Pero ¿qué había en esos ordenadores? Moreno ha explicado que el contenido de los mismos reflejaba "datos relativos a la contabilidad del PP, lo que demuestra que lo único que ha hecho el PP ha sido poner trabas y ocultar pruebas, toda su madeja de corrupción vinculada al PP central, a Génova. Por eso entendemos que este juicio es vital para entender cómo ha ido funcionando el partido a la hora de relacionarse con la justicia y no cooperar", ha concluido Moreno.