José Zaragoza (PSOE): "Iglesias quiere un Gobierno donde estén ellos, no un Gobierno de izquierdas"

José Zaragoza no piensa que Casado o Rivera sean los líderes de la oposición, ya que en su opinión, el líder de la oposición no es otra que la coalición de las tres derechas. "Es evidente que en la campaña quedó definida que hay una coalición de tres derechas", afirma.

El diputado del PSOE piensa que "Casado lleva enganchado a Santiago Abascal". Precisamente sobre Vox, explica que los motivos por los que Sánchez no va a dialogar con ellos es que "no son un partido normal" y "no puede haber el mismo diálogo con ellos porque socavan la convivencia de la sociedad".

Por otra parte, insiste en la intención de su partido de gobernar en solitario y critica a Podemos porque considera que "Iglesias quiere un Gobierno donde estén ellos, no un Gobierno de izquierdas".