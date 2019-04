José Martínez Olmos: "El copago farmacéutico se puede y se debe eliminar"

CRITICA LAS PALABRAS DE LA MINISTRA DE SANIDAD

"Se puede ahorrar en medicamentos sin tocar el bolsillo de la gente", afirma el portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, José Martínez Olmos, que recuerda que "una ministra no está para hacer reflexiones sino para solucionar problemas". Martínez Olmos apunta que el PP no puede aumentar el copago sin el PSOE, "y no estamos por ello".