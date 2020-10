El exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, el hombre que destapó la Gürtel, que realizó las grabaciones a Francisco Correa, ha hablado en Al Rojo Vivo tras conocerse que el Supremo mantiene la condena de 4 años y 9 meses de prisión para él.

"He estado muy cerca de la Gürtel, pero nunca he sido la Gürtel", ha dicho en sus primeras declaraciones tras saber sido condenado a prisión. "No he podido convencer a la Sala del Supremo" dice el exconcejal del PP, que presentó además un escrito a la sala defendiendo su inocencia.

"Era complicado y así ha sido", ha lamentado Peñas. Que ha dicho que no le queda "más remedio que seguir luchando", en referencia a la opción jurídica de presentar un recurso de amparo.

Los jueces de Gürtel le han condenado por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación. Peñas acumuló decenas de horas de grabaciones a los cabecillas de la trama.

Señala Peñas que "en la última vista las propias fiscales expresaron que si pedía el indulto lo apoyarían". Y defiende que ha colaborado con la justicia, siendo el único que ha respondido a todas las partes durante el transcurso del juicio.