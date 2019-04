Jordi Évole: "Estamos llevando la tensión política y mediática sobre Cataluña a la calle, tengamos cuidado"

VE NECESARIO ADOPTAR UNA ACTITUD MODERADA

"Entiendo que la situación en Cataluña está muy sensible", afirma el presentador de Salvados, Jordi Évole, que critica la comparativa que Eduardo Inda hace entre la violencia vivida en el País Vasco y Cataluña. "Este tipo de declaraciones no ayudan para nada, no hay que echar más leña al fuego", apunta Évole.