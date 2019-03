Isabel Galvín: "Los niños están sin poder ejercer su derecho a la educación"

LAS FAMILIAS NO PUEDEN PAGAR LAS GUARDERÍAS PÚBLICAS

Miles de familias en la Comunidad de Madrid no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil pública porque no tienen dinero. Isabel Galvín, de CCOO Enseñanza Madrid, habla de una situación de enorme exclusión educativa de miles de niños. Cerca de 30.000 niños en la Comunidad de Madrid se están quedando sin Educación Infantil al no poder hacer frente a las cuotas de matrícula.