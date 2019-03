Irene Montero: "Cometemos un error con un cartel y somos portada. Villacís esconde una sociedad patrimonial y no lo es"

Irene Montero valora en Al Rojo Vivo la polémica generada por el cartel de Podemos que anunciaba la vuelta de Pablo Iglesias tras su baja de paternidad con el eslogan 'vuelve', en el que aparecía destacada la palabra 'el'.

Pese a reconocer que Pablo Iglesias no conocía el cartel antes de que se publicara, "asume el error como propio". Además, Montero también reconoce que ella no se siente identificada, aunque critica que por un "un error con un cartel y somos portada, mientras que Villacís esconde una sociedad patrimonial y no lo es".

La diputaba explica que el partido no siguió "el protocolo de feminismo que tenemos que seguir para todas nuestras campañas" pero que lo importante y lo que la gente quiere es "que lo reconozcamos y que le pongamos remedio".

Por otra parte, destaca que el error no es sólo por el mensaje, sino también por convertir en protagonista a Pablo Iglesias cuando el 8M iba a llegar en escasas horas.

El cartel fue borrado de las redes sociales del partido después de que Pablo Iglesias hiciese público por Twitter que no se sentía identificado con él.