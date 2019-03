Inés Arrimadas: "Quieren desviar la atención, pero Mas no puede ser el presidente de la Generalitat"

Inés Arrimadas critica a Junts pel Sí porque en su opinión, la única intención que tienen es de desviar la atención sobre la corrupción, porque el mismo día de la constitución del Parlament, ni siquiera lo han mencionado.

Para ell,a Artur Mas no puede ser el presidente de la Generalitat, y además ve difícil que lo sea porque no hay ningún consenso dentro de los partidos políticos.

Además, no ve normal que Artur Mas se reúna con Jordi Pujol el mismo día que están investigando la sede de su partido. Inés no cree que que Junts pel Si se queje por la politización de la Justicia, sino porque la Justicia no es la suya.