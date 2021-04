Inés Arrimadas apuesta por un Gobierno del PP con Cs en Madrid tras el 4M. En una entrevista en 'Al Rojo Vivo', la presidenta de Ciudadanos cree que lo más "razonable" es que el acuerdo de Gobierno que existía antes de la convocatoria de elecciones "vaya hasta el final de la legislatura, pero no a coste cero"

"Si entra Cs, va a decidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha afirmado. Y ha defendido que antes de que Isabel Díaz Ayuso convocara las elecciones para el 4 de mayo, "el Gobierno funcionaba muy bien" y solo hace falta -dice- "que el PP cumpla el acuerdo"

Ha asegurado que Edmundo Bal -el candidato de Cs al 4M- "cuando sea decisivo hará que el Gobierno sea moderado": "Ya está bien de dividirnos en dos grupos (...) Niego la mayor de que Madrid está dividido entre supuestos rojos y supuestos fachas".

¿Apoyará a Gabilondo si gana?

"El sí no lo planteo, Ángel Gabilondo está con Pablo Iglesias". A su juicio, Gabilondo va en un pack con Iglesias", y descarta entrar en un gobierno PSOE-UP-Más Madrid. Opina que Gabilando "usa las mismas palabras que Sánchez" y que eso "me intranquiliza".

Ha asegurado que el PP, cuando gobierna con Cs, "se gobierna mejor", y condiciona a las políticas de Cs su apoyo al PP. "El PP y el PSOE no son nuestros enemigos", ha apuntado.

Y, a raíz de las encuestas -que dan que su partido se queda fuera de la Asamblea de Madrid-, avisa: "Si no entra Ciudadanos, entra Iglesias en el Gobierno, así que ojito".

¿Y un gobierno con Vox?

Sobre si Ciudadanos apoyaría en cambio un Gobierno del PP y con Vox, Arrimadas responde: "Aspiramos a un gobierno en el que esté Ciudadanos sin depender de ningún partido extremo".

Autocrítica

"Lo hemos hecho rematadamente mal porque solo se habla de la moción y no de la corrupción", ha dicho Arrimadas, que ha asegurado que en Ciudadanos hacen autocrítica y a su juicio, "hemos explicado mal lo que hacemos bien". Cree que lo de Murcia, la moción impulsada por Cs y PSOE y que ha fracasado, "se explicó mal" porque -ha añadido- "había corrupción".

A la pregunta de si se le ha pasado dimitir, contesta: "Cuando me metí en Ciudadanos y en política sabía que me complicaba la vida, siempre he estado en los momentos difíciles", y ha recordado que hace menos de un año la militancia le dio la presidencia del partido".

Sobre si Ciudadanos acabará fusionándose con el PP, asegura que en España "tiene que haber una fuerza en medio centro liberal" y que "no es fácil defender la tercera España, que es lo que representa Ciudadanos".