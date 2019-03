Habla José Castro, juez instructor del 'caso Nóos': "Ha habido un trato de favor a la infanta Cristina por parte del sistema, no por los tribunales"

En este sentido, considera que sí ha habido "trato de favor" a la infanta por parte del "sistema y distintas instituciones, no por los tribunales". En este sentido, ha apuntado el juez Castro que "si el tribunal no hace suyo ese trato de favor, no tiene ninguna repercusión", y ha insistido en que "todos los que defienden sus posicionamientos procesales están de alguna manera dispensando un trato de favor a sus defendidos".

"Lo que ocurre es que aquí lo que chocaba era que el fiscal asumiera ciertas defensas cuando esas personas tenían sus propios abogados defensores, pero no veo que ninguno de los tribunales haya dispensado un trato a favor ni a Urdangarin ni a la infanta", ha continuado Castro, que también ha valorado las consecuencias de la sentencia para los imputados.

El magistrado cree que "no cabe suspender la pena de prisión" para Urdangarin porque, incluso "aunque se dieran las circunstancias excepcionales" que se prevén en el artículo 80 de la Constitución, apunta que "al ser una de las penas superior a dos años no se puede aplicar la suspensión de la condena".

Sobre cómo ha vivido todo este litigio, el juez lo ha definido como "una montaña rusa en la que subes y bajas y no te da tiempo a pensar si lo que estás haciendo te satisface o te crea problema". Así, Castro ha destacado que, si bien "no se puede decir que la experiencia penal fuese bonita", sí ha sido "gratificante en la que aprendí mucho derecho penal".

La sentencia del 'caso Nóos', analizada por el juez Castro: el rey Juan Carlos "habría tenido que declarar más como imputado que como testigo"

