Gaspar Llamazares: "A Podemos sólo le valen sus siglas, hay estrategia de salchichón territorial"

¿HAY ACUERDO PODEMOS-IU?

Gaspar Llamazares, portavoz de IU en Asturias, asegura en Al Rojo Vivo que no "Podemos pretende un acuerdo asimétrico y oportunista que no beneficie a IU". Señala que "a Podemos sólo le valen sus siglas, hay estrategia de salchichón territorial". Dice que "no se ha querido apurar la negociación para dividir la derecha".