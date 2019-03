Francisco García: "Los sueldos de los profesores no han subido y hay 65.000 empleos menos"

LAMENTA LA PÉRDIDA DE MILES DE TRABAJOS

El secretario de Educación pública no reglada de Comisiones Oberas, Francisco García, critica las palabras de Gomendio. "Sobre el profesorado hay muy buena opinión en las encuestas del CIS y parece que la Administración no es del mismo parecer", ha dicho. También ha añadido que "no es cierto que los sueldos hayan aumentado" y que "el profesorado en España trabaja más horas que en el resto de Europa".